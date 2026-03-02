Nueva modalidad de fraude enciende alerta en el sector salud de Rionegro

Rionegro, Antioquia

La Secretaría de Salud de Rionegro hizo un llamado a la población del municipio y del Oriente antioqueño para que extreme precauciones frente a presuntas estafas relacionadas con falsas campañas de salud.

Según la denuncia oficial, personas que se hacen pasar por representantes de supuestas IPS del municipio están realizando convocatorias para campañas de promoción y prevención en salud, que anuncian como gratuitas y financiadas por un supuesto plan nacional.

¿Cómo operan?

Una vez la persona asiste al lugar indicado, el supuesto personal realiza exámenes médicos, al parecer “bioescáneres”, cuyos resultados indican problemas graves de salud que requieren tratamientos urgentes.

Posteriormente, ofrecen frascos de productos a altos costos, bajo el argumento de descuentos “únicos por ese día”.

De acuerdo con Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro, en muchos casos los estafadores incluso gestionan préstamos para facilitar la compra:

“Estos tratamientos son unos frascos que les venden a las personas a altísimos costos; además, les dicen que, por ser ese día, tienen descuentos insuperables para que la gente caiga y los compre en ese momento. Como usualmente el ciudadano no tiene dinero, ellos le tramitan un préstamo”.

Al parecer, dichos tratamientos no son medicamentos de base, sino aromáticas o tés.

Con el objetivo de proteger a potenciales víctimas, en especial a los adultos mayores, las autoridades invitan a la comunidad a no atender llamadas, mensajes o abordajes sospechosos, y a no suministrar información personal.

Quienes consideren haber sido afectados pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Salud o comunicarse al número 520 40 60, extensión 1170, para presentar la denuncia correspondiente.