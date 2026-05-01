Abaten a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo en Betulia, Antioquia

Medellín, Antioquia

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron abatidos en zona rural del municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, durante una operación militar desarrollada por el Ejército Nacional en coordinación con la Policía.

La acción se llevó a cabo en la vereda Saladitos, sector Altamira, donde tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada, sostuvieron enfrentamientos con miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez.

Cabecilla entre los abatidos

Entre los muertos se encuentra alias Indio Caizamo, quien, según información oficial, sería cabecilla de zona de este grupo armado organizado en esa región del departamento.

Las autoridades señalan que este hombre tenía injerencia en actividades criminales en el suroeste antioqueño.

Durante la operación, los uniformados incautaron tres armas de fuego y munición, material que habría sido utilizado por los integrantes del grupo ilegal.