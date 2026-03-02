Cacique Calarcá del ELN estaría detrás de ataque a estación de Policía en Santa Rita de Iró, Chocó

Chocó

La Policía informó que el ELN estaría detrás del ataque con drones contra la estación de Policía del municipio de Santa Rita de Iró, en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los hechos ocurrieron los días 28 de febrero y 1 de marzo, cuando artefactos explosivos fueron lanzados mediante drones contra la infraestructura policial. Aunque el ataque generó daños menores en las instalaciones, no se registraron personas lesionadas en el hecho violento.

El comandante del Departamento de Policía Chocó, coronel José Hair Urrego Baquero, rechazó de manera vehemente la acción violenta.

“La Policía Nacional, en el Departamento del Chocó, rechaza vehementemente el ataque sufrido con drones a nuestra estación de policía. Se tiene conocimiento que estas acciones delincuenciales fueron realizadas por la estructura criminal del ELN frente Cacique Calarcá”, detalló el coronel Hair Urrego.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente lo ocurrido y reforzaron las medidas de seguridad en la zona ante posibles nuevas acciones armadas.

Otros ataques a la estación de Policía

Este nuevo hecho de violencia se suma a los recientes episodios de alteración del orden público en el departamento Chocó, donde la fuerza pública mantiene operativos para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales.

En noviembre de 2025, un uniformado de la policía terminó lesionado en medio de un ataque del ELN a la estación de Policía de Santa Rita de Iró.

En su momento, desde la gobernación del Chocó ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregara información que permitiera la ubicación y captura de los responsables.