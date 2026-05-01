En Medellín se concentra principal marcha del 1 de mayo con presencia del presidente Petro

Medellín, Antioquia

Medellín será el epicentro de una de las principales marchas del Día del Trabajo en Colombia, con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien convocó a la movilización en respaldo a su agenda de reformas sociales y laborales.

La jornada arrancará con concentraciones desde las 9:00 de la mañana en el Parque Obrero de Boston, el Teatro Pablo Tobón Uribe y la sede de ADIDA, mientras que la movilización principal avanzará hacia el centro de la ciudad, con punto final en el sector de La Alpujarra, donde se instaló la tarima principal, específicamente en la Plaza de las Luces.

Petro y el llamado a movilizarse

A través de sus redes sociales, el presidente había anticipado su participación en la jornada al señalar que acompañará al “pueblo trabajador” en Medellín, en una movilización que también busca respaldar sus reformas y propuestas como la consulta popular.

En esa misma línea, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha insistido en que la movilización del 1 de mayo es una expresión del respaldo ciudadano a las reformas del Gobierno.

Zuleta y el respaldo desde Medellín

Desde Medellín, la senadora Isabel Zuleta, una de las figuras cercanas al Gobierno en Antioquia, también promovió la participación en la movilización, y advirtió que este es un nuevo respaldo a la denomina Paz Urbana, luego de los recientes escándalos por la suspensión de las medidas de aseguramiento y la fiesta de los líderes de bandas criminales en la Cárcel la Paz de Itagüí.

Seguridad y garantías durante la jornada

Desde la Alcaldía de Medellín se dispuso un amplio dispositivo de seguridad para acompañar la movilización.

“Se cuenta con un amplio dispositivo de seguridad y de personal con dos enfoques: primero garantizar autoridad y orden en el territorio para que todo transcurra con normalidad y segundo garantizar el ejercicio legítimo de la protesta o de la manifestación pacífica. Hay un compromiso con el cumplimiento de la ley y con la garantía de los derechos constitucionales, pero también con el deber de garantizar condiciones de orden y tranquilidad para toda la ciudadanía”, señaló el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía.