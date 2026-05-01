Capturan en Itagüí a dos señalados de distribuir panfletos amenazantes

Medellín, Antioquia

Dos personas fueron capturadas en Itagüí señaladas de distribuir panfletos amenazantes en sectores rurales como El Porvenir y El Ajizal, tras un operativo liderado por la Policía con apoyo del sistema de videovigilancia del municipio.

La acción se activó luego de denuncias de la comunidad sobre la circulación de documentos con mensajes intimidatorios dirigidos a distintos grupos poblacionales.

Seguimiento con cámaras permitió la captura

Desde la Central de Monitoreo se realizó el seguimiento en tiempo real, lo que permitió ubicar a los sospechosos y coordinar la reacción de las patrullas en terreno.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron elementos de comunicación y una cantidad significativa de panfletos, material que ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Sistema de videovigilancia fue clave

El municipio destacó que el resultado se logró gracias a su infraestructura tecnológica, que incluye más de 700 cámaras de seguridad, sistemas de reconocimiento de placas y herramientas de analítica que permiten detectar comportamientos sospechosos.

También cuenta con alarmas comunitarias y altavoces que facilitan la reacción de las autoridades en diferentes sectores.

Anuncian más detalles del caso

Las autoridades informaron que el próximo lunes se realizará una rueda de prensa conjunta con la Policía Metropolitana para revelar la identidad de los capturados y avances de la investigación.

Mientras tanto, la administración reportó normalidad en las zonas intervenidas y reforzó la presencia institucional en el territorio.