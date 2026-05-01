Policía retirado iba a ser atracado en Bello por ladrones y en la reacción lesionó a uno de ellos

Bello- Antioquia

La tarde de este jueves se vio alterada con una situación generada por dos hombres que intentaron atracar a un policía retirado que estaba con sus hijos menores de edad en un carro particular en las afueras del centro comercial Puerta del Norte en el municipio de Bello.

Según el reporte de las autoridades locales, dos ladrones en una moto con reporte de hurto intentaron atracar a un intendente jefe en uso de buen retiro, cuya experticia impidió el ilícito y logró reducir a uno de ellos.

“En el forcejeo, uno de ellos queda herido en la espalda baja. La comunidad también arremete contra estos dos presuntos ladrones. La policía toma posesión de esta situación y traslada a 1 de ellos a un centro hospitalario. La Fiscalía General de la Nación judicializará a estos dos presuntos ladrones por hurto calificado y agravado, y receptación”, reportó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad de Bello.

Algunos vidrios del centro comercial quedaron rotos en medio de la situación que terminó con la detención de los delincuentes y la incautación de un arma traumática.