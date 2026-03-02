Cerca de 20 mil visitantes tuvo Expoinmobiliaria en Medellín

Medellín

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Antioquia, entregó un positivo balance de Expoinmobiliaria que se cumplió durante este fin de semana en Plaza Mayor de Medellín.

Allí las empresas constructoras presentaron 518 proyectos inmobiliarios nuevos, que es la cifra más alta de proyectos en oferta de todas las 25 versiones del certamen, con alternativas de crédito a través de entidades financieras, cajas de compensación familiar, orientación para la compra de vivienda y servicios complementarios.

En total asistieron 19.838 personas a esta feria, cifra superior a la registrada en la versión anterior.

Este certamen es uno de los escenarios más relevantes del país para la promoción de proyectos inmobiliarios y la generación de oportunidades reales de acceso a vivienda.

El gerente de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza Posada, señaló que “la vivienda continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo del país e igualmente en Antioquia. Espacios como EXPOINMOBILIARIA demuestran que, mediante el trabajo conjunto entre el sector público, privado y financiero, es posible generar confianza, dinamizar la economía y acercar a más familias colombianas al sueño de tener vivienda propia”.

Enfatizó el gerente que los resultados del evento reflejan el papel estratégico de la construcción dentro de la economía nacional.

¿Quiénes participaron en Expoinmobiliaria?

Los 518 proyectos inmobiliarios fueron presentados por las empresas constructoras; además, participaron entidades financieras, cajas de compensación familiar y entidades gubernamentales como la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED.

En la versión número 25 de Expoinmobiliaria se mostró un trabajo articulado entre el sector público y privado, facilitando soluciones integrales de financiación, subsidios, asesoría y acompañamiento para las familias, compradores e inversionistas.

Generación de empleo desde la construcción

Para Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, los resultados positivos dinamizarán por lo menos a 34 subsectores de la economía, creando oportunidades de empleo en áreas como la provisión de insumos y materiales para la construcción.

Después de esta feria se espera que se generen más de 400 mil empleos de trabajadores que estarán ligados a los proyectos ofertados.

Agregó que “la apuesta de los empresarios del sector y la asistencia masiva de los visitantes con alta vocación de compra e inversión ratifican el ánimo y espíritu de compra de inmuebles nuevos en Antioquia, principalmente de vivienda. Esto demuestra que en Antioquia SÍ es un buen momento para comprar vivienda y hay confianza inversionista de los empresarios del sector en la región y confianza de las familias antioqueñas en el sector inmobiliario y de la construcción”.

Otras oportunidades de inversión

Expoinmobiliaria fue el escenario propicio para mostrar un crecimiento de nuevas oportunidades de inversión, como proyectos para renta corta, desarrollos multifamily y propuestas de coliving.

Estos nuevos proyectos amplían las alternativas para quienes buscan diversificar su patrimonio y generar ingresos a través de las nuevas alternativas de negocio en el mercado inmobiliario.

Sostenibilidad en los proyectos

Un total de 239 presentados durante la feria incorporan criterios de construcción sostenible, y el 28 por ciento cuenta con certificaciones ambientales.