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01 may 2026 Actualizado 18:44

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Alcaldía de San Jacinto realizó audiencia de rendición de cuentas vigencia 2025

Con amplia participación ciudadana en la Casa de la Cultura del municipio

Exitosa Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2025 con amplia participación ciudadana

Exitosa Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2025 con amplia participación ciudadana

Exitosa Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2025 con amplia participación ciudadana

El evento, liderado por la alcaldesa Merly Viana Pérez, contó con la asistencia de representantes de la fuerza pública, el Concejo Municipal, la Personería, presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y ciudadanía en general, quienes atendieron el llamado a conocer de primera mano los avances, logros y resultados de la administración municipal.

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Durante su intervención, la mandataria resaltó el compromiso de su equipo de trabajo en la ejecución de una gestión enfocada en el bienestar de la comunidad, destacando importantes inversiones en sectores clave como la educación, el fortalecimiento del emprendimiento local y el desarrollo de infraestructura para el progreso del municipio.

La administración municipal subrayó que estos resultados son fruto del trabajo articulado con la comunidad y las diferentes instituciones, reafirmando su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de San Jacinto.

La Alcaldía agradece a todos los asistentes por su participación activa, ratificando que estos espacios fortalecen la confianza y el trabajo conjunto por un municipio que avanza.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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