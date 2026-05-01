Hospital San Vicente de Paúl de Paipa continuará atendiendo a afiliados de la Nueva EPS

Directivos del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa y los de la Nueva EPS se reunirán en los próximos días para acordar los pagos de la deuda.

Paipa

La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Paipa informó que seguirá prestando servicios de primer nivel a los afiliados del régimen contributivo de la Nueva EPS durante todo el mes de mayo de 2026, mientras se formalizan los procesos administrativos y financieros entre ambas entidades.

Según el comunicado emitido por el centro de salud, el acuerdo con directivos de la Nueva EPS establece que en la primera semana de mayo se reunirá el comité encargado de definir la capitación —pago por afiliado— con carácter retroactivo al 1 de marzo de 2026para los usuarios del municipio. Este proceso permitirá avanzar en la parametrización, certificación de servicios y la correspondiente postulación dentro del régimen contributivo.

La institución señaló que, mientras se surten estos trámites, garantizará la atención en servicios básicos de salud para evitar afectaciones a la comunidad. No obstante, el hospital indicó que está a la espera de que la Nueva EPS cumpla con el compromiso de girar los recursos necesarios bajo la modalidad de capitación, lo cual se prevé para la tercera semana de mayo.

El pronunciamiento fue respaldado por la junta directiva del hospital, que reiteró su disposición de mantener la continuidad en la atención a los usuarios y asegurar la prestación de servicios en condiciones adecuadas.

Con esta medida, el Hospital busca brindar tranquilidad a los afiliados, asegurando que no habrá interrupciones en la atención mientras se consolidan los acuerdos con la aseguradora.