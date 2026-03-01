Estación de Policía de Río Iró, Chocó, fue atacada con drones y explosivos

Chocó

La estación de Policía del municipio de Río Iró, en el departamento del Chocó, fue atacada en las últimas horas con drones cargados con explosivos, generando alarma entre la población.

Según información preliminar, el ataque en Santa Rita de Iró habría sido perpetrado por el ELN, grupo armado que mantiene injerencia en esta zona del departamento.

Las autoridades no han entregado un censo oficial sobre las afectaciones materiales ni sobre posibles personas heridas tras la acción violenta. Mientras tanto, unidades de la Fuerza Pública realizan verificaciones en el área para evaluar los daños y determinar las condiciones de seguridad necesarias para restablecer el orden público.