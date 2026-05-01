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01 may 2026 Actualizado 18:49

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Cartagena

Masiva asistencia en Cartagena por manifestaciones del 1° de mayo

Sindicatos, activistas y diferentes agremiaciones acudieron a los dos puntos convocados

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Cartagena dijo presente en la jornada nacional de conmemoraciones con motivo del Día del Trabajador el 1° de mayo.

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Desde dos puntos del distrito, sindicatos, activistas, diferentes agremiaciones como los maestros y ciudadanos en general, caminaron bajo el inclemente sol cartagenero unidos en una sola voz. Mejores condiciones laborales y apoyo al Gobierno Nacional.

En este año 2026, la ciudad realizó dos concentraciones; una en el coliseo de combate desde donde salió la multitudinaria caminata, que llegó hasta el estadio de sóftbol del barrio Nuevo Bosque. Otro grupo se dio cita en inmediaciones del parque Flanagan en el barrio Bocagrande, y llegó a la Torre del Reloj del centro histórico.

La jornada se cumplió de forma pacífica con acompañamiento de las autoridades.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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