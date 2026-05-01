Armas, marihuana y otros elementos incautados en operativo en las calles de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que fueron incautadas 300 dosis de bazuco, marihuana y armas blancas las que sacaron de circulación de las calles de la capital del Tolima.

“Durante estas intervenciones, las autoridades lograron la incautación de cerca de 300 dosis de bazuco, así como marihuana y armas blancas, elementos que fueron retirados de circulación para prevenir su impacto en la comunidad”, dijo Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.

El funcionario resaltó que estos resultados hacen parte del trabajo constante que se adelantan para recuperar la seguridad en los barrios. “No vamos a bajar la guardia y seguiremos interviniendo los sectores donde más se requiere presencia institucional”, afirmó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Los operativos incluyeron requisas, verificación de antecedentes y controles en puntos estratégicos, con el objetivo de contrarrestar actividades delictivas y garantizar espacios más seguros para los ciudadanos.

“Continuaremos desplegando estos operativos en diferentes comunas de Ibagué, porque nuestro compromiso es claro: trabajar todos los días por la tranquilidad de las familias y cerrarles el paso a quienes afectan la convivencia”, agregó el funcionario.