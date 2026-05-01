Así es el proceso de recolección de hormigas culonas en Santander

Bucaramanga

Ya comenzó la temporada de hormigas culonas en Santander y cientos de campesinos se preparan para la recolección de este alimento que es una tradición en el departamento y que hoy en día se ha transformado en otros productos como galletas, sales y mantequillas.

Los campesinos en las provincias ya tienen claros los avisos que se dan como alerta de que ya van a salir las hormigas culonas, Iván Serrano tienen un emprendimiento de galletas a base de este producto y contó a Caracol Radio cómo es el proceso de recolección de las hormigas para iniciar después su transformación.

“Hay mucho conocimiento ancestral, los campesinos saben exactamente para qué día van a salir las hormigas y y ellos fueron los que nos llamaron, nos dijeron, “Oiga, estén pendientes porque mañana van a salir las hormigas, vénganse y pues eso hicimos”, indicó Serrano.

Además, dijo que siempre se da la salida entre abril y mayo y cuando los tienen los avisos, los campesinos llegan hasta los hormigueros en donde los marcan para que se reconozca que son ellos quienes van a realizar la recolección.

Cuando ya se confirma que van a salir las hormigas culonas es porque “alrededor de los hormigueros generalmente se empiezan a salir las que nosotros llamamos las chinas que son los padrones de estas hormigas, más o menos sobre las 10 u 11 de la mañana en una resolana, empiezan a salir las hormigas, las chinas que son las que nombraba anteriormente empiezan a hacer un vuelo y en el aire ellas hacen algo que se llama el vuelo nupcial, prácticamente es como un una forma de aparearse de estas hormigas".

Agregó que paradójicamente Santander no es el territorio más consumidor de hormigas culonas, sin embargo, en las variaciones que ha tenido este producto sí se ha logrado que sea más probado.