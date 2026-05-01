Armenia aumentó la cifra de desempleo y se ubicó de cuarta a nivel país

Armenia

De acuerdo con el reporte del DANE para el trimestre enero-marzo del año 2026, Armenia registró una tasa de desocupación del 12,7% ubicándose como la cuarta ciudad del país con mayor cifra de desempleo y la primera del Eje Cafetero.

Respecto al mismo periodo del año anterior la capital quindiana registraba 10,6% por lo que refleja que el aumento es del 2,1%.

El presidente de la Confederación General del Trabajo en el Quindío, Hugo León Echverry señaló que es un tema que ha sido repetitivo en la ciudad donde muchos años ocupó el deshonroso primer lugar y luego fue bajando, sin embargo, se evidencia el repunte lo que preocupa.

“Más del 60% de los armenios están en la informalidad, el que vende una carreta, el que vende frutas, el que está por ahí al sol y al agua, no lo hace porque quiere sino porque le toca. Pero des desafortunadamente el DANE cuenta eso como empleo cuenta propia y no debe ser así. Por eso en estas reformas que el gobierno ha querido hacer en el tema de los contratos de prestación de servicios, de los provisionales, de todo, tratar de formalizar y eso es lo que se aspira", mencionó.

Enfatizó que una de las problemáticas está relacionada con la informalidad que se evidencia altamente en diferentes puntos de la ciudad donde los ciudadanos por necesidad deben optar por dicha actividad informal.

Cuestionó que el Dane abarca la informalidad como empleo cuenta propia que no debe ser así por eso considera es clave los cambios que se buscan formalizar como el incremento en el salario mínimo que es beneficioso para la clase trabajadora.

Vale resaltar que Armenia bajó la cifra de la informalidad puesto que de acuerdo con el DANE para el trimestre enero- marzo del 2025, la ciudad presentaba una cifra de 45,9% y para el mismo periodo de este año 43,4%.