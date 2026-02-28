Advierten riesgos en calidad de la atención en salud tras anuncio de reasignación de usuarios
Autoridades de salud en el Valle aseguran que todavía no se tiene clarea la movilidad, en donde suben algunos usuarios de SOS a la Nueva EPS y salen Asmet Salud y Famisanar.
Como un riesgo en la atención y oportunidad de los servicios de salud para los vallecaucanos, calificaron las autoridades de salud del departamento, la reorganización del sistema de salud implementada por el Gobierno Nacional tras el decreto que permite la reasignación de usuarios entre EPS, especialmente ante el incremento de afiliados en la Nueva EPS.
“Se acaba de terminar la libre elección, la posibilidad de elegir cada uno de nosotros la EPS donde quiere ser atendido. Es una reorganización del sistema de la que no conocemos las cifras para lo que se da. Sabemos que le han subido 3 millones de colombianos a la Nueva EPS, que significarán como 2 billones de pesos mensuales, con los que no se van a estabilizar económicamente, pero sí se van a someter a 3 millones más de colombianos a los déficits en prestación de servicio que tiene la Nueva EPS”, señaló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.
Cabe destacar que el Valle del Cauca las clínicas y los hospitales ya enfrentan presiones financieras derivadas de la cartera acumulada que asciende a los 6 billones de pesos.
