Abren la encuesta para conectar la salsa de América y el Caribe

Cali lanza encuesta continental para trazar la Ruta Americana de la Salsa.

Cali puso en marcha la Encuesta Continental de la Ruta Americana de la Salsa, una iniciativa que busca recopilar información clave sobre cómo se vive, se practica y se proyecta este género musical en América y el Caribe.

La convocatoria está abierta a investigadores, bailarines, bailadores sociales, coreógrafos, orquestas, músicos, melómanos, coleccionistas, emisoras, escuelas de baile, gestores culturales, establecimientos salseros, barrios, iniciativas comunitarias, académicos, técnicos, luthiers, diseñadores y promotores culturales.

Un mapa continental de la salsa

Según lo informado, el instrumento busca comprender las dinámicas culturales, sociales y económicas que rodean la salsa en distintos territorios del continente.

La información permitirá construir una hoja de ruta conjunta entre países de América y el Caribe para fortalecer redes internacionales, impulsar planes de salvaguardia y consolidar estrategias de diplomacia cultural.

Memoria, sostenibilidad y políticas públicas

La encuesta aborda temas como identidad cultural y sentido de pertenencia, transmisión intergeneracional del baile y la música, sostenibilidad económica de artistas y oficios, riesgos y oportunidades del sector, memoria sonora y archivos.

También explora el papel de las políticas públicas y la cooperación internacional en el fortalecimiento del universo salsero.

“La Ruta Americana de la Salsa es un proceso de integración cultural sin precedentes. Con esta encuesta (…) estamos recogiendo memoria, identidad y futuro”, señaló la secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio.

Proyección internacional

La iniciativa también hace parte del camino hacia una posible postulación ante la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El formulario está disponible en línea y puede diligenciarse a través del enlace oficial habilitado por la Secretaría de Cultura.