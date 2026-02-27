Prosperidad Social inició transferencias de ciclos 1 y 2 de Colombia Mayor en Bolívar

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), anunció que a partir del 28 de febrero comenzará la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor en los departamentos de Córdoba y Sucre, fuertemente afectados por la temporada de lluvias.

En estos dos departamentos la entrega se hará con pico y cédula, y a partir del 2 de marzo, iniciarán en el resto del país.

En Bolívar, 168.059 beneficiarios que cumplieron con el proceso de verificación establecido por el programa para cada ciclo recibirán el subsidio. La inversión aproximada en el departamento es de 77.860 millones de pesos.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuye a mejorar su bienestar y calidad de vida. Este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno nacional con la protección social de la población mayor del país, nuestra campaña Dignidad Mayor sigue dando frutos”, dijo Rodríguez Amaya.