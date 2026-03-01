Tiberti insiste con Medellín para clasificar y meterse en la lucha :“No nos vemos eliminados”

La caída 1-2 como local frente a Atlético Bucaramanga dejó al Deportivo Independiente Medellín en una posición incómoda en la Liga y con una hinchada golpeada. Sin embargo, en rueda de prensa, el segundo entrenador, Giuliano Tiberti, envió un mensaje de resistencia.

“De antemano no nos vemos eliminado. Faltan muchas fechas y muchos puntos para jugar”, aseguró el técnico que reemplaza a Alejandro Restrepo durante su suspensión, quien insistió en que con “dos o tres victorias consecutivas” el equipo puede volver a la pelea. “Sabemos muy bien cómo funciona la liga colombiana”, agregó.

La “línea sutil” entre fracaso y éxito

Tiberti explicó que el partido se movió en lo que llamó una “línea muy sutil” entre el fracaso y el éxito. Reconoció la frustración por el resultado, pero defendió el volumen ofensivo del equipo.

“Salimos con una mezcla de tristeza, frustración, rabia… porque hay una línea siempre sutil entre fracaso y éxito que va de la mano del resultado”, expresó.

El DT destacó que el Medellín generó múltiples opciones y que el arquero rival terminó como figura. “Tenemos que saber leer esa línea sutil y mirar cómo se desarrolló el partido, cuántas oportunidades de gol tuvimos, cuántas atajadas hizo el arquero”.

Sobre los goles recibidos, fue autocrítico: el rival llegó poco y golpeó con contundencia. “Ellos tuvieron la primera llegada y anotan el 1-0. En este momento de dificultad tenemos que mantenernos sólidos y no bajar los brazos”, señaló.

Respaldo a Ichazo y rotaciones obligadas

Uno de los temas recurrentes fue el rendimiento del arquero Ichazo, cuestionado por la efectividad del rival. Tiberti fue claro: “Creemos mucho en él, así que seguiremos confiando”.

También explicó las ausencias de algunos jugadores y la salida de Mantilla por “una pequeña fatiga muscular”, en medio de una seguidilla exigente de partidos. “Intentamos gestionar toda la plantilla para tenerlos a disposición”, apuntó, dejando claro que la rotación responde al calendario y no a blindajes internos.

“Somos animales competitivos. Nadie está blindado. En el deporte hoy estás y mañana puede que no”, sentenció cuando le preguntaron si el cupo internacional asegurado les daba tranquilidad en el cargo.

Fydriszewski: “Yo me siento total responsable”

El delantero Francisco Fydriszewski dio la cara por la falta de gol en Liga, un contraste con su rendimiento en torneos internacionales.

“Yo me siento total responsable de que la pelota no esté entrando. Soy el delantero”, afirmó. El atacante reveló cuánto le afecta la sequía: “Vivo del gol y me duele muchísimo no convertir. Pero no es abandonar, es trabajar más. Soy el primero en llegar a entrenar”.

Sobre la jugada polémica en el área, fue directo: “A mí me pegó. Para mí fue penal. No soy de tirarme dentro del área”

El atacante también rechazó que el equipo juegue con temor en casa: “No coincido. Hoy se jugó bien, tuvimos muchísimas situaciones. No entró la pelota, pero no siento que tomemos decisiones más fáciles por el ambiente”.

¿Crisis o mal momento?

Las estadísticas pesan: un solo triunfo en nueve partidos de Liga este semestre. Ante el señalamiento de que ya no es un mal momento sino una crisis de resultados, Tiberti fue honesto.

“Las estadísticas son estadísticas… Lo único es seguir jugando, sumar y meternos entre los ocho. Ese es nuestro único argumento”, argumentó.

Medellín se aferra a esa delgada línea que menciona su técnico. Mientras los resultados no acompañan, el discurso apunta a la competitividad, el volumen ofensivo y la convicción interna. El desafío ahora será traducir las palabras en puntos antes de que la tabla confirme lo que hoy el vestuario se niega a aceptar.