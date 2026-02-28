🔴EN VIVO Minnesota United vs. Cincinnati: Cuenta regresiva para el estreno de James en la MLS

La expectativa crece en Minnesota. Este sábado, el Minnesota United FC enfrentará a FC Cincinnati por la segunda jornada de la Major League Soccer y todas las miradas apuntan a un nombre propio: James Rodríguez.

El volante colombiano ya trabaja con normalidad junto a su nuevo equipo y fue incluido en la planificación del partido. Aunque su presencia desde el inicio no está garantizada , el cuerpo técnico dejó claro que está disponible y que su participación dependerá de cómo se desarrolle el encuentro.

James no disputa un compromiso oficial desde noviembre de 2025, lo que convierte este posible debut en un paso clave para recuperar ritmo competitivo. Tras varias semanas buscando un club que le ofreciera continuidad, el mediocampista encontró en la MLS una oportunidad para relanzar su carrera y volver a posicionarse de cara al Mundial de 2026.

El escenario será el Allianz Field, donde la afición espera ver por primera vez al colombiano con la camiseta de Minnesota. El equipo local, que debutó en la temporada con un empate ante Austin FC, intentará sumar su primera victoria del campeonato y comenzar a consolidar un proyecto que apuesta por experiencia y liderazgo.

En frente estará un Cincinnati que llega motivado tras ganar 2-0 en su estreno frente a Atlanta United. El reto no será menor, pero la posible aparición de James —aunque sea desde el banco— podría cambiar el ritmo del partido en cualquier momento.

Más allá del resultado, el foco estará en el regreso del ‘10’ a la competencia oficial. Sus primeros minutos en Estados Unidos marcarían el inicio de una nueva etapa en su carrera, con el objetivo claro de sumar continuidad y volver a ser protagonista en el plano internacional.

