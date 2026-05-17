“Queremos representar los valores y la historia”: Diego Arias tras la victoria frente al Tolima

La victoria de Atlético Nacional por 1-0 frente a Deportes Tolima dejó sensaciones positivas en el conjunto verdolaga y así lo reflejaron Diego Arias y Alfredo Morelos en la rueda de prensa posterior al compromiso. El técnico reconoció que el partido fue mucho más intenso de lo esperado y que el equipo tuvo que adaptarse constantemente a lo que proponía el rival durante la semifinal.

Le puede interesar: Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia?

“La idea era nosotros poder controlar un poco más con balón”, explicó Arias, quien además señaló que el encuentro cambió mucho con el paso de los minutos y especialmente tras la expulsión de Anderson Angulo. “En el segundo tiempo creo que fue la intención ya con un jugador más”, agregó el entrenador, resaltando además el esfuerzo colectivo del equipo para sostener el resultado en una plaza complicada como Ibagué.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Alfredo Morelos, autor del único gol del compromiso. El delantero celebró volver a marcar en instancias definitivas y dejó claro que atraviesa un buen momento futbolístico. “Feliz primero que todo de encontrarme con el gol, para mí es importante”, afirmó el atacante. Además, resaltó el trabajo semanal del grupo: “Venimos trabajando con mucha humildad y hoy da fruto acá”.

También le interesa: Santa Fe 1-1 Junior: resumen y goles del partido de ida por las semifinales de la Liga Colombiana

Morelos también mostró confianza de cara al partido de vuelta en Medellín y aseguró que el equipo quiere aprovechar el apoyo de la hinchada para sellar el paso a la final. “Es un resultado importante para nosotros, obviamente nos va a dar la confianza para ir a nuestra casa con nuestra gente y llenar ese estadio para llegar a la final”, comentó el delantero, quien ya suma otro tanto decisivo en fases definitivas con el club.

Por su parte, Arias destacó el crecimiento futbolístico que ha tenido Nacional en los últimos compromisos y valoró la intensidad mostrada por sus dirigidos. “Afortunadamente los últimos partidos hemos tenido muy buenas presentaciones. El equipo ha logrado ser intenso, generar situaciones y convertirlas”, señaló el estratega, quien además dejó claro cuál será la postura del equipo en la vuelta: “Queremos ser agresivos, queremos atacar y cerrar la llave en nuestra casa”.

Lea aquí también: Luis Javier Suárez marca gol y clasifica al Sporting a la Champions League

Otro de los aspectos más destacados por ambos protagonistas fue el trabajo en la pelota quieta, fórmula que nuevamente le dio resultado al cuadro antioqueño. Morelos reveló que es una faceta que entrenan constantemente: “Semana tras semana venimos con esa visión de trabajar bien la pelota quieta. Sabemos que en estas finales es importante”. Mientras tanto, Arias explicó que el cuerpo técnico viene fortaleciendo ese ítem desde el año pasado para aprovechar mejor las características ofensivas del plantel.

Finalmente, el entrenador también respondió sobre la presión que existe alrededor del club y la obligación de conseguir el título. “Todos salimos cada día a dar lo mejor. Con eso puedo mirar a los jugadores y a los hinchas a los ojos sabiendo que nos exigimos al máximo”, concluyó Arias, dejando claro que el equipo mantiene intacta la ilusión de llegar a una nueva final del fútbol colombiano.