Señalizan zonas de Taxi Seguro en algunos sectores de rumba en Bogotá. Foto: Tomada redes sociales Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

En los últimos días se han hecho conocidos varios casos de paseo millonario en la capital del país, por eso el Distrito ha desplegado varias jornadas de vigilancia y control en algunos sectores de rumba.

Asimismo han fortalecido las zonas seguras para tomar taxi con mejor señalización para que las personas sepan la ubicación de este servicio.

Una de estas jornadas de vigilancia y control fue acompañada por el alcalde Carlos Fernando Galán , el secretario de Seguridad, César Restrepo y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El mandatario y los funcionarios recorrieron los sectores como Modelia, Chapinero y la Zona T .

“Estamos iniciando un recorrido por diferentes zonas de rumba de Bogotá donde estamos implementando zonas seguras de taxis para que los ciudadanos tengan claro cómo pueden acceder a transporte que está acompañado y coordinado por entidades del Distrito que verifican la identidad del conductor ”, aseguró el alcalde Galán.

La zonas de rumba estarán más vigiladas por las autoridades para evitar cualquier hecho de violencia o de cualquier delito.

“Llenamos un forms con la persona que va saliendo a tomar el servicio, preguntamos a dónde va, si está en alto estado de alicoramiento. Tenemos un servicio hacia la ciudadanía con los gestores del orden y haciendo una acompañamiento”, indicó uno de los trabajadores de una zona segura de taxi .

El propósito de estas jornadas y de señalizar las zonas de taxi seguro es que las personas encuentren fácilmente transporte seguro y eviten que las personas tomen un vehículo en cualquier parte.