Taxis Libres refuerza protocolos de seguridad tras paseo millonario en Bogotá

Ante los recientes hechos de inseguridad reportados en la ciudad, donde la joven Diana Ospina se vio afectada bajo la modalidad de “paseo millonario”, por tomar un taxi en la calle usado por delicuentes para cometer sus fechorias, Taxis Libres, como líder del gremio lamentó los hechos y anunció refuerzo de seguridad en la prestación de sus servicios.

“Desde Taxis Libres reiteramos que la seguridad de los viajeros es nuestra prioridad absoluta y, por ello, hacemos un llamado urgente a la ciudadanía para que utilice canales oficiales que permitan la trazabilidad y plena identificación del servicio”, aseguró la empresa en un comunicado.

Así mismo, desde la empresa insistieron en que la forma más segura de movilizarse es solicitando el servicio por aplicación, como la que ellos manejan llamada Taxis Libres App, la cual cuenta con un ecosistema de protección diseñado para cuidar a cada viajero:

1. Validación con Tecnología Biométrica a través de Taxis Libres App, “garantizamos que el conductor es quien dice ser. Identificamos a los aliados conductores realizando reconocimiento facial y dactilar para viajes más seguros.”.

2. Filtros de Seguridad y Legalidad. Para que un conductor pueda operar en Taxis Libres App, debe cumplir con una evaluación integral.

“Revisamos la autenticidad de su cédula, licencia de conducir, antecedentes penales y aportes a seguridad social. Verificamos seguros extra/contractuales y revisiones técnico-mecánicas vigentes. Actuamos frente a cualquier mal comportamiento reportado a través de la plataforma”.

3. Enfoque de Género y Protección 24/7.