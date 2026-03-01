Registro de motocicletas nuevas en Colombia crece 36% en febrero y supera las 109.000 unidades

Registro de motocicletas nuevas en Colombia crece 36% en febrero de 2026 y supera las 109.000 unidades.

El mercado de motocicletas en Colombia mantiene una tendencia positiva en 2026. De acuerdo con el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, con base en cifras del RUNT, en febrero se registraron 109.606 motocicletas nuevas en el país.

La cifra representa un crecimiento del 36,06% frente a febrero de 2025. Además, en la comparación mensual, el mercado aumentó 14,63% frente a enero de 2026, lo que confirma el repunte en la demanda.

En el acumulado de enero y febrero, la industria crece 33,27% frente al mismo periodo del año anterior, consolidando un arranque de año sólido para el sector.

Las marcas que lideran el mercado

Durante febrero, las marcas más registradas fueron BAJAJ, HONDA y SUZUKI. BAJAJ encabezó el ranking con una participación del 17,16%.

Dentro del Top 8, HONDA fue la marca con mayor crecimiento anual, al aumentar 78,68% frente a febrero de 2025. Le siguieron HERO, con un crecimiento de 64,71%, y BAJAJ, con 45,42%. En el Top 15 general también se destacaron BERA y VENTO por sus altos crecimientos porcentuales.

Preferencia por motos de baja y media cilindrada

El segmento más demandado fue el de motocicletas entre 101cc y 125cc, que concentró el 47,74% del mercado en febrero. Le siguió el segmento entre 151cc y 200cc, con una participación del 26,60%.

Esto evidencia que los colombianos siguen optando por motocicletas de baja y media cilindrada, asociadas principalmente a movilidad urbana, trabajo y actividades productivas.

Cundinamarca, Antioquia y Valle, a la cabeza

Por departamentos, Cundinamarca lideró los registros con 20.279 unidades (18,50%), seguido de Antioquia con 19.040 (17,37%) y Valle del Cauca con 11.831 (10,79%). En conjunto, estos tres territorios representaron el 46,67% del mercado nacional en febrero.

A nivel municipal, Sabaneta (Antioquia) ocupó el primer lugar con 9.594 registros (8,75%), seguido de Funza (Cundinamarca) con 7.069 (6,45%) y El Cerrito (Valle del Cauca) con 5.938 (5,42%). Los diez municipios con más registros concentraron el 38,95% del total nacional.

El informe concluye que la motocicleta continúa consolidándose como un vehículo clave para la movilidad y la economía en múltiples regiones del país, impulsando tanto el transporte individual como actividades comerciales y productivas.

