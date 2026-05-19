Precio del café en Colombia HOY 19 de mayo de 2026: FNC informa de nuevo aumento en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este 19 de mayo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y el precio del dólar en el país.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

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Precio del café para HOY 19 de mayo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 19 de mayo se cotizará en $2,223,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa un alza con respecto al precio del viernes 15 de mayo, cuando el precio se situó en $2,212,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este martes 19 de mayo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, martes 19 de mayo

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este martes 19 de mayo. Estos son:

ARMENIA: Carga: 2,223,500 // Kilo: 17,788 // ARROBA: 222,350

Carga: 2,223,500 // Kilo: 17,788 // ARROBA: 222,350 BOGOTÁ: Carga: 2,222,250 // Kilo: 17,778 // ARROBA: 222,225

Carga: 2,222,250 // Kilo: 17,778 // ARROBA: 222,225 BUCARAMANGA: Carga: 2,221,875 // Kilo: 17,775 // ARROBA: 222,188

Carga: 2,221,875 // Kilo: 17,775 // ARROBA: 222,188 BUGA: Carga: 2,224,250 // Kilo: 17,794 // ARROBA: 222,425

Carga: 2,224,250 // Kilo: 17,794 // ARROBA: 222,425 CHINCHINÁ: Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338

Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338 CÚCUTA: Carga: 2,221,375 // Kilo: 17,771 // ARROBA: 222,138

Carga: 2,221,375 // Kilo: 17,771 // ARROBA: 222,138 IBAGUÉ: Carga: 2,222,625 // Kilo: 17,781 // ARROBA: 222,263

Carga: 2,222,625 // Kilo: 17,781 // ARROBA: 222,263 MANIZALES: Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338

Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338 MEDELLÍN: Carga: 2,222,625 // Kilo: 17,781 // ARROBA: 222,263

Carga: 2,222,625 // Kilo: 17,781 // ARROBA: 222,263 NEIVA: Carga: 2,221,750 // Kilo: 17,774 // ARROBA: 222,175

Carga: 2,221,750 // Kilo: 17,774 // ARROBA: 222,175 PAMPLONA: Carga: 2,221,500 // Kilo: 17,772 // ARROBA: 222,150

Carga: 2,221,500 // Kilo: 17,772 // ARROBA: 222,150 PASTO: Carga: 2,221,500 // Kilo: 17,772 // ARROBA: 222,150

Carga: 2,221,500 // Kilo: 17,772 // ARROBA: 222,150 PEREIRA: Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338

Carga: 2,223,375 // Kilo: 17,787 // ARROBA: 222,338 POPAYÁN: Carga: 2,223,625 // Kilo: 17,789 // ARROBA: 222,363

Carga: 2,223,625 // Kilo: 17,789 // ARROBA: 222,363 SANTA MARTA: Carga: 2,225,125 // Kilo: 17,801 // ARROBA: 222,513

Carga: 2,225,125 // Kilo: 17,801 // ARROBA: 222,513 VALLEDUPAR: Carga: 2,222,750 // Kilo: 17,782 // ARROBA: 222,275

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