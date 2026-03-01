Sector automotor en Colombia creció 49,4% en febrero de 2026 y logró su mejor resultado en 14 años

El sector automotor colombiano inició 2026 con cifras históricas. De acuerdo con el más reciente informe presentado por FENALCO y ANDI, en febrero se registraron 25.548 vehículos nuevos en el país, lo que representa un crecimiento del 49,4% frente a febrero de 2025 y el mejor desempeño para ese mes desde 2011.

Según el reporte, el resultado estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el Salón del Automóvil, lo que permitió mantener un alto ritmo de matrículas al comienzo del año.

En el acumulado entre enero y febrero, se han matriculado 45.517 vehículos nuevos, con un crecimiento del 44,5% frente al mismo periodo del año anterior, lo que confirma una recuperación sostenida del sector.

Uno de los datos más destacados es el comportamiento de los vehículos de bajas emisiones. En febrero, los eléctricos crecieron 129%, alcanzando 2.508 unidades, mientras que los híbridos aumentaron 72,1%, con 6.694 registros. En el acumulado del año, los eléctricos suman 4.266 unidades y los híbridos 12.131.

Por segmentos, los comerciales de carga lideraron el crecimiento con un incremento del 199% frente a febrero de 2025. También se destacaron las camionetas, con un aumento del 154,7%, y las vans, con 84,8%. Las SUV continúan siendo el segmento con mayor volumen de matrículas en el país.

En cuanto a marcas, Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda concentraron el 49,6% del mercado en febrero. Bogotá fue la ciudad con mayor volumen de registros y una variación del 91,7%, mientras que Madrid, Belén de los Andaquíes y Villavicencio lideraron el crecimiento porcentual.

Las cifras reflejan un arranque de año sólido para el sector automotor, con niveles de ventas que no se registraban en más de una década.

