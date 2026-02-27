Cundinamarca invierte más de 6 mil millones en la adquisición de 23 ambulancias

La Gobernación de Cundinamarca adquirió 23 ambulancias para la atención en salud en varios municipios del departamento. En ese sentido, se realizó una inversión de más de 6 mil millones de pesos.

“Esta compra ha sido posible gracias una inversión que asciende a $6.098.367.403 y que permite mejorar la oportunidad y calidad en el traslado de pacientes en diferentes municipios del departamento”, asegura la Gobernación de Cundinamarca.

El Ministerio de Salud aportó $3.766.744.024 y la Gobernación de Cundinamarca $2.331.623.379. Esta inversión busca fortalecer el parque automotor y optimizar la prestación del servicio de traslados asistenciales.

Los municipios beneficiados son: Anapoima, Albán, Agua de Dios, Cajicá, Bituima, Cogua, Chocontá, El Rosal, Chipaque, Choachí, Lenguazaque, Nemocón, Puerto Salgar, Pandi, Quebrada Negra, Tabio, Suesca y Une, entre otros priorizados dentro del proyecto.

Se estima que cerca de 480.000 habitantes se beneficiarán con esta inversión. “Se fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud, garantizando que la atención llegue con mayor oportunidad, seguridad y calidad a quienes lo necesitan”, indicó la secretaria de Salud de Cundinamarca, Neidy Adriana Tinjaca.

La asignación de los recursos se formalizó mediante la Resolución 1904 del 1 de octubre de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, que aprobó el monto destinado para la adquisición de estos vehículos asistenciales.