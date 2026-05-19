Contraloría responde a Petro, quien criticó hallazgo disciplinario a MinHacienda por manejo de deuda

La Contraloría General le respondió al presidente Gustavo Petro, quien criticó que el ente de control le haya notificado un hallazgo disciplinario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por el manejo de la deuda pública. De hecho, en redes sociales el mandatario le dijo al ente de control que “le faltan economistas”.

Al respecto, el ente de control afirmó en redes sociales: “Sr. Presidente. La Contraloría General ha advertido que las actuales presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de disciplina y rigurosidad fiscal. Los ingresos tributarios presupuestados han superado, de forma reiterada, el recaudo efectivo, y el gasto no se ha ajustado oportunamente a escenarios realistas, ampliando el déficit y aumentando la necesidad de endeudamiento a tasas cada vez más altas”.

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Es decir, la Contraloría reiteró el llamado del seguimiento a su advertencia, que ya cumple un mes, en la que señaló que la deuda sigue aumentando, así como los intereses, y los ingresos no crecen al ritmo que necesita el país.

La respuesta del ente de control continuó señalando que “la solución exige un sinceramiento de las cuentas públicas y una programación presupuestal prudente y coherente con la realidad fiscal”.

De hecho, afirmó que de cara al Presupuesto de 2027, el país requiere una estructura de gasto responsable que permita cerrar gradualmente las brechas fiscales y preservar la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo.

¿Qué le había dicho el Presidente previamente?

El presidente Gustavo Petro señaló en sus redes: “Increíble a la contraloría, le faltan economistas. Un economista de primer año sabe que si un Banco Central eleva las tasa de interés también se las eleva al endeudamiento interno del gobierno”.

A ello agregó que “la Contraloría quiere disciplinar las visiones diferentes de la economía”.

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“La deuda a largo plazo se toma precisamente porque: primero, hay que pagar sin un día de tardanza los compromisos de deuda actual por orden de la constitución, segundo, la deuda que se toma para pagar los compromisos de deuda anterior los pone el mercado y es a la tasa que el mercado diga, no la que el gobierno quiera, tercero, como sabemos que el mercado sube la duda por el alza de interés del Banco, entonces se toma la deuda a largo plazo para que en el momento de la caída de la tasa de interés nacional se prepague la deuda cara con deuda barata y se salga del mal momento de la deuda inducida por una muy perversa política de alza de la tasa de interés del Banrepública”, remató.