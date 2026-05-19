La Superintendencia de Industria y Comercio investiga a Telecafé por favorecimiento en contratos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación contra Telecafé, programa regional del departamento de Caldas, por un presunto direccionamiento de contratos públicos a favor de la empresa Du Brands, agencia de marketing.

Según la entidad, los procesos bajo revisión superan los $43.200 millones y corresponden a servicios de apoyo logístico contratados entre 2018 y 2022.

La investigación busca establecer si el canal regional utilizó su régimen especial de contratación, es decir, el proceso para contratar, para beneficiar de manera reiterada a una sola empresa en 11 invitaciones privadas. Ese monto representa el 34 % de todos los recursos que Telecafé destinó a servicios logísticos durante ese periodo.

El caso surgió después de una denuncia presentada por el senador Edwing Fabián Díaz Plata y de varias publicaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en la contratación pública.

A partir de allí, la SIC revisó documentos, procesos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), realizó visitas administrativas y tomó declaraciones de personas relacionadas con el caso.

Uno de los principales hallazgos de la entidad tiene que ver con la forma en que Telecafé manejaba algunos procesos de contratación. Según la SIC, contratos por más de $1.000 millones habrían tenido menos controles que contratos pequeños de mínima cuantía.

En otras palabras, la Superintendencia sospecha que mientras los contratos menores tenían reglas más estrictas, algunos de los procesos millonarios podían adjudicarse con requisitos más flexibles y con mayor margen de decisión para los directivos del canal.

La SIC también cuestionó la llamada “selección objetiva”, un principio que obliga a las entidades públicas a escoger la mejor propuesta con base en criterios claros y verificables. Según la investigación, varias decisiones se habrían tomado de forma discrecional, es decir, sin una justificación técnica suficientemente clara.

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Otro punto que llamó la atención de la entidad es que Telecafé tenía registradas 91 empresas habilitadas para prestar servicios logísticos. Sin embargo, la investigación señala que existió una preferencia reiterada hacia Du Brands, pese a que otras compañías también podían competir por esos contratos.

Además, la SIC investiga si algunos requisitos de las convocatorias fueron flexibilizados para permitir que Du Brands resultara ganadora, incluso en casos donde no habría presentado la oferta económica más favorable para el Estado.

La entidad calificó esta situación como una posible afectación a la libre competencia y al adecuado uso de los recursos públicos.

Las autoridades también revisaron el comportamiento financiero. Según el análisis de la SIC, Du Brands registró un crecimiento cercano al 1.000 % en sus ingresos durante los años en que aumentó su participación en contratos estatales. Después del cambio de gobierno, esa presencia en el mercado público disminuyó de forma importante.

Para la Superintendencia, este comportamiento podría indicar que parte del crecimiento de la compañía dependía principalmente de contratos públicos y no necesariamente de una competencia abierta en el mercado.

La SIC informó que trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen méritos para abrir investigaciones penales.