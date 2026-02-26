En cuánto quedó la tecnomecánica para motos en 2026: Valor según antigüedad ¿Incluye IVA? Explicamos / Catherine Falls Commercial

En Colombia, las motocicletas son uno de los medios de transporte más utilizado en las carreteras del país, gracias a su economía en el apartado de combustible y su ventaja a la hora de recortar tiempos entre los trayectos en medio de los trancones que se puedan presentar en la ciudad, millones de conductores optan por este vehículo.

Entre los diversos gastos obligatorios que conlleva la responsabilidad de poseer una moto, se encuentra la revisión tecnicomecánica, un trámite que permite garantizar la seguridad vial, regulando las condiciones en las que se encuentra la motocicleta.

¿Qué es la revisión tecnicomecánica?

La revisión tecnicomecánica (RTM) es un procedimiento obligatorio en Colombia que verifica el buen estado mecánico, eléctrico, de emisiones contaminantes y de seguridad de vehículos y motos en Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados. Busca garantizar la seguridad vial y reducir siniestros por fallas técnicas.

¿En cuánto quedó la tecnicomecánica?

El precio de la revisión tecnomecánica para motos en Colombia para el año 2026 oscila entre $217.781 y $247.490 pesos, dependiendo principalmente de la antigüedad del vehículo y el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) donde se realice.

Detalles de las tarifas 2026:

0 a 2 años: Entre $217.781 y $246.890

3 a 7 años: Entre $218.081 y $247.190

8 a 16 años: Entre $218.381 y $247.490

17 años o más: Entre $218.081 y $247.190

Estos precios representan un aumento del 6% en la revisión tecnicomecánica.

¿Cada cuánto se debe hacer la tecnomecánica de una moto?

Según el artículo 52 de la ley 2294 de 2023 la revisión técnicomecánica de una moto se debe hacer anualmente a partir del segundo año desde la matricula.

¿Qué revisan en la tecnomecánica de una moto?

Los CDAs deben asegurarse de inspeccionar los siguientes factores en la tecnomecánica de motos.

El estado de la carrocería.

Niveles de emisión de gases y elementos contaminantes.

Funcionamiento adecuado del sistema mecánico.

Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico y del conjunto óptico.

Sistema de combustión interno debe ser eficiente.

Elementos de seguridad.

Buen estado del sistema de frenos constatando, especialmente, en el caso en que este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles permitidos.

Las llantas de la moto.

Funcionamiento adecuado de los sistemas y elementos de emergencia.

Multa por no tener la tecnomecánica al día:

La multa por tener la revisión tecnomecánica vencida tiene un valor de $633.200 para el año 2026. Adicional a esto, su vehículo podrá ser inmovilizado e incurrir en gastos de grúa y patios.

