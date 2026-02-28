Alcaldía de Bogotá promete entregar cinco tramos de la Avenida 68 para este 2026: ¿cuáles?

Bogotá D.C

La troncal de la Avenida 68 es uno de los más importantes para la movilidad de Bogotá porque además de conectar el sur, occidente y norte de la ciudad, es primordial para la Primera Línea del Metro.

En 2024, cuando llegó la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán , la obra tenía un avance del 42,57% y tenía que haberse entregado en 2025.

Sin embargo, el proyecto estuvo paralizado por la pandemia en 2020 y por los incumplimientos de varios contratistas.

El proyecto de la 68 se compone de 17 km y se divide en 9 tramos con diferentes contratistas, por lo que ha representado un reto para la Alcaldía de Bogotá que todos los contratistas cumplan con el tiempo estipulado.

Actualmente el avance de la troncal supera el 77% y desde el Distrito prometieron entregar cinco de los nueve tramos para este año 2026.

¿Cuáles tramos se entregarán en 2026?

El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, aseguró que por instrucción del alcalde Galán, se entregarán cinco grupos.

“Vamos a habilitar el grupo 2, 3, 4 que son Américas hasta la 68 y la 26. El grupo 6 del Parque Simón Bolívar y el grupo 9 que es el que de la Autopista Norte hacía arriba hasta la novena”, señaló Molano.

El grupo 2: va desde la calle 18 sur hasta la Avenida Las Américas (1,78km). Con corte al 23 de enero de 2026 se encontraba en 81,38% de avance.

El grupo 3: va desde la Avenida Las Américas hasta la calle 13 (1,04km) y se encuentra en 79,59% de ejecución.

El grupo 4: va desde la Avenida La Esperanza hasta la calle 46 (1,04km) y alcanza el 85,08% de avance.

El grupo 6: comprende desde la calle 46 hasta la calle 66 (2,08km) con un 62,62% de avance.

El grupo 9: comprende desde la carrera 48 hasta la carrera novena (2,23km) se encuentra en 80,82% de ejecución.

El grupo 5: va desde la Avenida La Esperanza hasta la calle 46 (1,04km) y ya se entregó parcialmente porque los puentes vehiculares y el puente curvo sobre la avenida 68 , a la altura de la calle 26 están en funcionamiento.

¿Cuáles son los tramos más atrasados?

De acuerdo al informe más actualizado del IDU, los tramos con mayor atraso son:

El grupo 8: que va desde la carrera 65 a la carrera 48 (1,06km) y aunque en junio de 2025 se entregó el puente vehicular de la av. Suba sobre la av. 68 es el grupo con menos avance, del 57,57%.

El grupo 6: comprende el tramo desde la calle 46 hasta la calle 66 con un avance del 62,62% y es uno de los que se proyecta entregar este año.