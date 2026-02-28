Bogotá ofrece su capacidad para diagnosticar rápidamente casos de sarampión

Bogotá D.C

Luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmara que hay tres casos de sarampión procedentes de México, de los cuales dos se encuentran en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud reitera su disposición y equipamientos para detectar este tipo de casos.

Mediante pruebas de PCR en el Laboratorio de Salud Pública (LSP) se podrá detectar más rápidamente los casos de sarampión en la ciudad.

“Bogotá tiene toda la infraestructura y talento humano para apoyar técnicamente los procesos diagnósticos, siempre bajo el liderazgo del INS y respetando el marco nacional. Lo fundamental es actuar a tiempo para reducir la transmisión autóctona”, afirmó Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

Dos casos de sarampión en Bogotá

Desde la detección inicial, la Secretaría Distrital de Salud activó todos los protocolos establecidos: aislamiento inmediato, investigación epidemiológica de campo, identificación y seguimiento de contactos, cerco vacunal y comunicación de riesgo, como se ha realizado con todos los casos sospechosos detectados en la ciudad.

Además, se detectó mediante un análisis clínico y epidemiológico que los dos casos que dieron positivo en Bogotá era muy probable que sucedieran porque las personas no estaban vacunadas contra este virus.

El sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen. Se transmite cuando una persona infectada respira, tose o estornuda y puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de cinco años y personas no vacunadas.

Vacuna del sarampión

La Secretaría de Salud reafirma que la mejor preparación contra el sarampión es la vacunación.

La dosis inicial con la Triple viral (SRP) al año de vida y refuerzo a los 18 meses. Todos los niños y niñas menores de 10 años deben tener 2 dosis.

También hay una dosis adicional con la vacuna Bivalente (SR) para los niños y niñas de 7–16 años.

Pero también sirve para las personas que no tengan un antecedente de esta vacuna, como personas del sector turismo, hotelería y transporte internacional , el talento humano en salud (incluyendo personal de apoyo administrativo y logístico) y viajeros a zonas de transmisión activa de 6 meses a 59 años que deberán aplicarse la vacuna al menos 15 días antes del viaje (terminales).