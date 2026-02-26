“Colombia enfrenta riesgo real por la alerta de sarampión”: secretario de Salud de Bogotá / Caracol Radio

En los últimos días, se reportó en Bogotá un caso importado de sarampión en un adulto procedente de México. Desde la sospecha, el Distrito ha activado varios protocolos para evitar que se reporten más casos en el capital del país.

Este jueves, 26 de febrero, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, aseguró que “Colombia enfrenta un riesgo real por la alerta de sarampión” e hizo un llamado a los ciudadanos para que se vacunen, teniendo en cuenta que este es un virus altamente contagioso.

“Hoy enfrentamos una alerta sanitaria por sarampión en la región de las Américas. Desde el 2024 se han confirmado más de 15.000 casos en la región y solo en el 2026 ya supera los 5.000″, dijo el secretario de Salud.

El funcionario también aseguró que actualmente se registra transmisión activa en varios países, especialmente en México, Estados Unidos y Canadá.

“Para Colombia el riesgo es real. La alta movilidad internacional y los eventos de gran magnitud como el Mundial de fútbol incrementan el flujo de viajeros y la posibilidad de que el virus ingrese nuevamente al país”, agregó Bermont.

Secretario hace un llamado para vacunarse

De acuerdo con el secretario, la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir brotes y proteger la salud pública. “En Bogotá contamos con más de 200 puntos de vacunación habilitados y biológicos suficientes”, explicó Bermont.

Asimismo, indicó que todos los niños y niñas menores de 10 años deben tener dos dosis de triple viral. Entre los 7 y los 16 años deben tener dosis adicional de sarampión rubéola.

“Los que vayan a ir al Mundial, los que vayan a ir a estos territorios, deben vacunarse al menos 15 días antes de viajar y todo el talento humano en salud debe contar con su esquema al día”, aseveró.

Finalmente, el funcionario dijo que vacunarse es un acto de responsabilidad colectiva y de compromiso con la vida. “Protejamos a nuestras familias y cuidemos a Bogotá”, concluyó Bermont.