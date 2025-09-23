Miles de niños de 9 a 17 años no están vacunados contra el Virus del Papiloma Humano

Colombia.

Caracol Radio habló con el Subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, quien afirmó que es baja la demanda de niños, niñas y adolescentes que se están vacunando contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El subsecretario aseguró que aunque el balance definitivo se hace a final de año, las cifras de 2024 son mejores en comparación a las de 2023, pero que sin embargo, estamos muy por debajo del porcentaje ideal.

“En 2024, mejoramos con respecto a 2023 , pero de todas maneras, hay que ser honesto, es una cifra que está muy por debajo de lo que queremos, que es el 97%”. Detalló el subsecretario.

¿Por qué no se está vacunando a los menores?

El funcionario aseguró que aún hay mucho tabú en lo que respecta a la vacunación contra el VPH y que, lamentablemente, vivimos en un mundo donde hay mucha desinformación.

" Actualmente, en el mundo, se han aplicado millones de dosis y cientos de miles en el país y se muestra que esta vacuna no tiene efectos adversos graves. Los leves son los que se presentan con cualquier vacuna: Enrojecimiento, el dolor en el punto vacunal que se quita en pocos días. Es una vacuna muy segura". Agregó el subsecretario Fernández.

Además, también dijo que hay gente que vincula la vacunación al tabú sexual y detalló que, el objetivo de esta, es una prevención hacia el futuro que no afecta de ninguna manera, las decisiones que tomen los adolescentes cuando crecen y que es muy importante que se la apliquen antes de exponerse al virus.

Costos de la vacuna: Quiénes deben pagar y quiénes no.

Según lo informó el subsecretario de Salud Pública, el valor de la vacuna oscila entre los $500.000 y $700.000, pero que los niños y adolescentes entre los 9 y 17 años, la pueden adquirir totalmente gratis.

Entre tanto, el subsecretario afirmó que el cáncer de cuello uterino mata a miles de mujeres al año y que es una gran ventaja, que esta enfermedad se pueda prevenir por medio de la vacunación.

Finalmente, dijo que todos los menores de edad pueden acceder a ella de manera gratuita sin importar la nacionalidad, documentación, si tienen EPS o no y que, incluso, personal autorizando está yendo a los colegios a colocar la vacuna e hizo una invitación para que los padres de familia, firmen los consentimientos que permitan la vacunación de los menores.