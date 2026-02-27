MinSalud investiga 3 casos sospechosos de sarampión: se trata de viajeros internacionales

SALUD

El Ministerio de Salud y Protección Social reveló que en la última semana se encuentran bajo estudio 4 casos sospechosos de sarampión en personas con antecedente de viaje internacional, de los cuales 1 ya fue descartado por laboratorio, los otros 3 continúan en estudio.

En ese sentido, el gobierno expidió la Circular No. 004 de 2026 con lineamientos nacionales para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos al país.

“El escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional", indicó la cartera de Salud.

La vacunación es clave