MinSalud investiga 3 casos sospechosos de sarampión: se trata de viajeros internacionales
Se está priorizando la vacunación en niños, adultos mayores y viajeros.
El Ministerio de Salud y Protección Social reveló que en la última semana se encuentran bajo estudio 4 casos sospechosos de sarampión en personas con antecedente de viaje internacional, de los cuales 1 ya fue descartado por laboratorio, los otros 3 continúan en estudio.
En ese sentido, el gobierno expidió la Circular No. 004 de 2026 con lineamientos nacionales para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos al país.
“El escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano. Esta situación eleva el riesgo de importación del virus y exige medidas anticipadas para proteger los logros alcanzados en eliminación de la enfermedad, en un contexto de alta movilidad internacional", indicó la cartera de Salud.
La vacunación es clave
- Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar esquema a los 12 y 18 meses.
- Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral.
- Población de 6 a 16 años: debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021.
- Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.
- Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.
- Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto.
- Personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...