Galán inaugura el puente curvo de la Av. 68 con Calle 26: clave en la nueva troncal de TransMilenio

Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el director del IDU, Orlando Molano, entregó a la ciudad el nuevo puente curvo de la avenida 68 con calle 26, una obra que forma parte del grupo 5 de la troncal de TransMilenio por la 68.

“Con la habilitación del grupo 5 de TransMilenio de la 68 Bogotá puede empezar a ver la luz al final del túnel”, afirmó el mandatario. Galán recordó que al inicio de su administración, en enero de 2024, el proyecto debía estar en 80 %, pero apenas avanzaba en 44 %. “Hoy empezamos a sentir que esta obra comienza a prestar servicio a la ciudadanía”, añadió.

La estructura, de 570 metros de longitud, tuvo un costo superior a $45 mil millones y cuenta con dos carriles exclusivos para buses articulados y biarticulados.

Beneficios del nuevo tramo troncal

Con la puesta en marcha del puente, TransMilenio habilitó las rutas M85 y P85, que conectarán desde la estación Museo Nacional hasta la avenida 68 con Américas. Este nuevo servicio beneficiará a más de 85 mil habitantes del sector, permitiendo una conexión más ágil con estaciones como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

Según el IDU, los tiempos de viaje se reducirán hasta en 34 %, pasando de una hora a unos 40 minutos en promedio.

Un puente lleno de vida y color

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) destacó que el grupo 5 incluye 18.000 metros cuadrados de espacio público y el piloto de “columnas verdes”, un proyecto de jardinería urbana con especies trepadoras y jardines circulares en las bases de los pilares.

“Iniciamos un plan piloto de columnas verdes y entregamos los bicicorredores del puente de la 26 con 68 por los dos costados”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

Además, 12 artistas urbanos intervinieron los muros del puente con murales inspirados en las abejas y la naturaleza, buscando fomentar la apropiación ciudadana y el arte público.

El puente curvo fue galardonado en los premios ICCA-ACESCO 2025, en la categoría “Puentes”, por su dominio técnico y excelencia en ejecución.

El grupo 5 de la avenida 68, que abarca desde la avenida La Esperanza (calle 24) hasta la calle 46, ya alcanza un 96 % de avance, incluyendo la entrega de puentes reforzados, ciclovías con pintura antideslizante y 127 nuevos árboles sembrados de especies nativas como guayacán de Manizales, caucho sabanero y palma Alejandra.

La troncal de la 68: una obra que avanza

El proyecto completo de la troncal de la avenida 68 recorre 17 kilómetros de sur a norte y beneficiará a más de 8 millones de personas. Actualmente, la obra tiene un avance general del 71 %.

La administración distrital proyecta que los nueve grupos constructivos se habiliten de forma progresiva entre 2025 y 2027, con el objetivo de mejorar la movilidad y conectar el occidente con el resto de Bogotá.