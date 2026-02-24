Grave accidente en la Autopista Norte involucró dos vehículos y un bus: una persona quedó atrapada

Este martes a la 1:54 de la tarde en la carrera 45 con calle 187, en el barrio Mirandela, en la localidad de Usaquén se presentó un choque que involucró a dos vehículos particulares y un bus intermunicipal de servicio público.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo particular de placas PZT495 y conducido por un joven de 20 años habría sido el causante del accidente. El hombre presenta politraumatismos y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Puede leer: Una mujer falleció y otra quedó lesionada tras fatal accidente en la Autopista Norte en Bogotá

En el otro vehículo particular, que sufrió el mayor impacto, de placas RBN228, se movilizaba otro hombre que quedó en estado de inconsciencia, por lo que las autoridades de salud debieron actuar en el lugar de los hechos.

Finalmente, en el bus de servicio intermunicipal,de placas VAK601 afiliado a la empresa Andina, se encontraba un conductor de 42 años quien presenta síndrome del latigazo.

Le puede interesar: Esta sería la identidad del joven que causó fatal accidente en la Av. Mutis en Bogotá

De acuerdo con el informe preliminar los hechos se habrían presentado por no mantener la distancia de seguridad a la hora de conducir