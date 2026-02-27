“Queremos hacer una reforma a la Ley Estatutaria de Salud, sin sesgos ideológicos”: Gloria Díaz

En diálogo con 6AM W, la candidata al Senado de la República, Gloria Díaz, habló de sus propuestas para llegar al Congreso de la República y de la necesidad de reformar el sistema de salud.

“A la ciudadanía le duele el caso de Kevin, le duele el caso de la señora Cecilia, y como eso miles de colombianos hoy no tienen las garantías para gozar el derecho efectivo a la salud, por eso tenemos que llegar al Congreso a hacer una reforma a la Ley Estatutaria de Salud, sin sesgos ideológicos, para garantizar que los colombianos gocemos de ese derecho a la salud“, señaló.

Lucha contra la reincidencia

La aspirante, quien tiene el número 4 en la coalición Ahora Colombia, impulsada por el Mira, el Nuevo Liberalismo, y Dignidad y Compromiso, también dijo que trabajaría para enfrentar la impunidad y la corrupción en Colombia.

“Más del 70% por ciento de los pospenados vuelve a cometer delitos, mientras tanto, extorsionan, hurtan, asesinan y eso no puede seguir pasando. El Congreso tiene que adentrarse en las cárceles de Colombia y acabar con esas escuelas del crimen y garantizar que sean espacios productivos, aseguró.

Igualmente, señaló que hay que exigir que la reincidencia sea un agravante en el país.

¿Usted cree que la Nueva EPS puede atender tres millones de usuarios nuevos, vía decreto?

En respuesta, dijo que “no” y que “es horroroso lo que ha pasado con la intervención de la Nueva EPS”.

“Más de nueve interventores y hoy está peor que antes. Así que, sin un sesgo ideológico, tenemos que avanzar en que el derecho a la salud exista”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: