Petro aceptó reincidencia de disidencias de ‘Calarcá’: “hemos perdido apoyo de la fiscal General”

Ante las revelaciones sobre la reincidencia de las disidencias de alias “Calarcá”, el presidente Gustavo Petro, aceptó que esta vez no puede hablar de información falsa, pues asegura que es gente degradada en una guerra perpetuada innecesariamente.

“¿Para qué se negocia con un grupo armado ilegal? No es acaso para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad“, reiteró.

Sin embargo, señaló que esto no es motivo para cuestionar las negociaciones de paz, porque no es cierto que incentiven a la degradación de la gente de “Calarcá”, sino que al contrario, los detiene e incentiva a erradicar las malas prácticas como el reclutamiento de menores y llevan al grupo al desmantelamiento de economías ilícitas.

“Los acuerdos llevan a acabar toda forma de financiación ilegal de los grupos que negocian a partir de transformar las economías ilícitas en lícitas y a partir de las economías lícitas generar la manutención de los integrantes del grupo”, señaló.

¿Distanciamiento con la fiscal General?

El presidente aseguró que han perdido apoyo de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pues está más preocupada por su inclusión a la lista OFAC, que por avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal General, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones”, puntualizó.