Petro defiende traspaso de usuarios a Nueva EPS y anuncia que pasará la entidad al MinSalud

Consejo de Estado admite demanda que busca tumbar intervención del Gobierno en Nueva EPS

El presidente de la República, Gustavo Petro, citó un trino del director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, y defendió el traspaso de más de 3 millones de usuarios a la Nueva EPS, agregando que tiene pensado adscribir la Entidad Prestadora de Salud al Ministerio de Salud.

“Julio, la situación de las EPS es en general mala porque están quebradas. Simplemente no dejaron las reservas técnicas que toda aseguradora financiera debe hacer y entraron en causal de liquidación antes de nuestro Gobierno, las mantenemos activas solamente esperando que se apruebe el proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso en marzo, para transformarlas en entidades no financieras y no giradoras de recursos. Solo así sobrevivirían en el sistema de salud”, afirmó.

Petro advirtió que, si la reforma no se aprueba, más EPS se liquidarán. Por eso, mencionó que busca que las deudas de esas entidades pasen a ser cobradas a patrimonios de sus dueños.

Asimismo, anticipó que los usuarios de las EPS que pasen a liquidación irán a las otras que queden.

“El giro directo a pesar de las mafias internas que existen dentro de EPS y proveedores ha logrado éxitos en el mejoramiento de toda la red pública”, indicó.

Nueva EPS pasará al MinSalud

El mandatario aseguró que busca que la Nueva EPS, que es controlada por el Gobierno Nacional, pase directamente al Ministerio de Salud.

“La Nueva EPS ya lo está haciendo, ahora que es controlada por el gobierno por adquirir un 1% más de sus acciones, pienso pasarla directamente adscrita al ministerio de salud”, escribió.

Aseguró que para la Nueva EPS es una ventaja que el Gobierno sea su accionista mayoritario, pues la mitad de su deuda es también de la Nación.

“La Nueva EPS será la menos afectada en sus estados financieros una vez se haga el Confis de Vigencias Futuras para el pago progresivo de su deuda de la que la nación es responsable. No pagaremos con dinero público las deudas de ninguna EPS cuya responsabilidad sea privada”.