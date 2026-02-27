¿Podrían blindar a TransMilenio de bloqueos y actos de vandalismo? Concejales de Bogotá debaten
¿Se debe protejer a TransMilenio de las manifestaciones? Los concejales Juan David Quintero y Heidy Sánchez debatieron en 6AM W.
¿Podrían blindar a TransMilenio de bloqueos y actos de vandalismo? Concejales de Bogotá debaten
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En los micrófonos de 6AM W, los concejales Juan David Quintero y Heidy Sánchez del Pacto Histórico debatieron sobre la propuesta de la Administración Diatrital que plantea la modificación del Decreto 053 de 2023 para poder tener herramientas, actuar y así evitar que miles de personas que no participan en manifestaciones resulten afectados.
Por su parte, el concejal Juan David Quintero mostró su posición en respaldo a la propuesta liderada por la Secretaría de Gobierno.
“Hay que blindar a Bogotá de bloqueos, eso es defender los derechos fundamentales. Bloquear Transmilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo. Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema”, dijo Quintero.
Por su parte, la concejal Heidy Sánchez aseguró que la Alcaldía sólo se preocupa por proteger a TransMilenio, desconociendo las necesidades de quienes bloquean.
“No se puede confundir el bloque de derechos fundamentales con los de derechos sociales, económicos y culturales. (…) El derecho a la manifestación pacífica está regulada y eso define que hay bloqueos y afectaciones. El tema es el de la convivencia y afectación”, dijo Sánchez.
Escuche el debate completo aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...