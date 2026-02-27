¿Podrían blindar a TransMilenio de bloqueos y actos de vandalismo? Concejales de Bogotá debaten

En los micrófonos de 6AM W, los concejales Juan David Quintero y Heidy Sánchez del Pacto Histórico debatieron sobre la propuesta de la Administración Diatrital que plantea la modificación del Decreto 053 de 2023 para poder tener herramientas, actuar y así evitar que miles de personas que no participan en manifestaciones resulten afectados.

Por su parte, el concejal Juan David Quintero mostró su posición en respaldo a la propuesta liderada por la Secretaría de Gobierno.

“Hay que blindar a Bogotá de bloqueos, eso es defender los derechos fundamentales. Bloquear Transmilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo. Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema”, dijo Quintero.

Por su parte, la concejal Heidy Sánchez aseguró que la Alcaldía sólo se preocupa por proteger a TransMilenio, desconociendo las necesidades de quienes bloquean.

“No se puede confundir el bloque de derechos fundamentales con los de derechos sociales, económicos y culturales. (…) El derecho a la manifestación pacífica está regulada y eso define que hay bloqueos y afectaciones. El tema es el de la convivencia y afectación”, dijo Sánchez.

