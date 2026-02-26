Acalorado debate entre Juan David Duque y Andrés Bedoya, candidatos al Senado de Quintero y ‘Fico’

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio se dio un fuerte choque político entre los candidatos al Senado Juan David Duque, del Frente Amplio Unitario y cercano a Daniel Quintero, y Andrés Bedoya, del movimiento Creemos, del sector del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

El debate arrancó con el polémico decreto del Gobierno que permite la contratación directa en el marco de la emergencia económica por las lluvias en el país.

Duque aprovechó para irse contra Bedoya y la alcaldía de Federico Gutiérrez, pero respaldó la medida: “Hoy la mitad del departamento de Córdoba está bajo el agua. Yo sí estoy de acuerdo con que se busquen los mecanismos que permitan contratar con el acompañamiento de los entes de control (…) porque mientras damos el debate si se debe dar o no, la gente está bajo el agua y hay que darle soluciones reales”.

Por su parte, Bedoya la cuestionó: “Este Gobierno no genera confianza, no hay capacidades técnicas para resolverlo (…) pero no se puede cambiar la ley de un día para otro en medio de una campaña electoral”.

Choque por presunta corrupción en Medellín

Duque denunció presunto favorecimiento político desde la Alcaldía de Medellín: “El 54% de las vallas de la ciudad son de Creemos, el 25% del Centro Democrático. Yo tenía una y la mandaron a bajar”.

También respondió a los señalamientos en su contra por investigaciones cuando fue funcionario de la alcaldía de Quintero: “A mí me investigó Margarita Cabello de arriba a abajo y no encontró nada. Me han investigado todos los entes de control”.

Bedoya respondió: “El dato mata el relato. En la historia de Medellín solamente ha habido una moción de censura y fue cuando él fue secretario privado”.