27 feb 2026 Actualizado 13:37

Movilidad en Bogotá HOY 27 de febrero | Manifestaciones en la Av. Boyacá: Bloqueos y desvíos

Conozca aquí cómo avanza la movilidad en Bogotá tras los bloqueos que se generan en varios puntos de la capital:

La movilidad en Bogotá presentó complicaciones durante la mañana de este viernes 27 de febrero debido a varias afectaciones en corredores principales de la ciudad. Uno de los puntos más críticos se registró en la avenida Boyacá con calle 12B, en sentido sur–norte, por cuenta de una manifestación que obligó a desviar el tránsito.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar vías alternas para evitar mayores congestiones en la zona y planear sus recorridos con anticipación.

Vías alternas recomendadas en Bogotá

Para quienes transitan por esta zona, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

  • Avenida de las Américas
  • Carrera 68
  • Avenida Ciudad de Cali

Estos corredores permiten redistribuir el flujo vehicular y mitigar el impacto del cierre parcial en la avenida Boyacá.

Pico y placa en Bogotá HOY 27 de febrero

Este viernes 27 de febrero rige la medida de pico y placa para vehículos particulares cuyas placas terminen en: 1, 2, 3, 4 y 5.

La restricción aplica de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

