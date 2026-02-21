Manifestaciones en Bogotá: Pilas con posibles bloqueos y caos de movilidad del 21 al 28 de febrero

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDS), al ser el organismo que lidera el acompañamiento a las movilizaciones en Bogotá, se encarga de informar a la ciudadanía sobre las movilizaciones, marchas o protestas programadas, dada la posibilidad de que se presenten graves afectaciones en la movilidad y en el servicio de TransMilenio.

Así las cosas, la SDS publicó el calendario de movilizaciones con las que cierra el mes de febrero (21 al 28) en la capital del país. Habrá varios días con movilizaciones programadas, por lo que se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los horarios y lugares afectados.

La entidad señaló que las movilizaciones se concentrarán en las siguientes localidades:

Chapinero

La Candelaria

Santa Fe

Antonio Nariño

Calendario de movilizaciones en Bogotá del 21 al 28 de febrero

Conoce la agenda de movilizaciones y marchas en Bogotá previstas entre el 20 y el 28 de febrero de 2026.

Movilizaciones sábado 21 de febrero de 2026

Plantón: Acto cultural por el derecho a nacer, 10:30 a. m. en la Corte Constitucional – Localidad de La Candelaria

¡Pañuelazo! Cuatro años de aborto libre en Colombia: más igualdad, más democracia, 3:30 p. m. en la Corte Constitucional – Localidad de La Candelaria.

Movilizaciones lunes 23 de febrero de 2026

Plantón: Movilización con cierre ANT, hora por confirmar, en la localidad de Teusaquillo.

Movilizaciones martes 24 de febrero de 2026

Evento cultural con reivindicaciones: Contra la brutalidad policial. Hora por confirmar en la calle 18 con carrera séptima y calle 19 con carrera cuarta - Localidad de Santa Fe.

Movilizaciones miércoles 25 de febrero de 2026

Plantón: Toma FIDUPREVISORA, hora por confirmar en la carrera 9 #92-54 – Embajada de Cuba en Bogotá - Localidad de Chapinero.

Movilizaciones viernes 28 de febrero de 2026

Plantón: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba! 2:00 p. m. en la carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero.

Evento cultural con reivindicaciones: Festival Todxs Somos Antifascistas. Hora por confirmar en la avenida Carrera Décima #13 Sur – 50 - Localidad de Antonio Nariño.

La SDS indica que todas las movilizaciones estarán acompañadas por los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, para así “garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público”.