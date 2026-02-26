¿Proteger o no a TransMilenio de los bloqueos cuando hay manifestaciones? : debate en el Concejo

La Secretaría de Gobierno, en cabeza de Gustavo Quintero, explora la posibilidad de ajustar la normativa nacional con el fin de expedir un nuevo decreto que permita modificar los protocolos de protesta pacífica en la ciudad, garantizando tanto los derechos de quienes se manifiestan como de quienes no participan en las movilizaciones.

En ese orden de ideas, la iniciativa busca proteger el sistema de transporte público masivo, TransMilenio, que en reiteradas ocasiones ha sido objeto de actos vandálicos y ataques durante jornadas de protesta.

Así mismo, la Administración Distrital pretende salvaguardar lugares estratégicos de la ciudad, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, las altas cortes en el centro de Bogotá y otros escenarios concurridos y esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

Ante esta propuesta, varios concejales han salido al paso criticando y aplaudiendo la decisión de la Administración Distrital.

Uno de los concejales que aplaudió la decisión fue el concejal, Juan David Quintero quien aseguró que es necesario blindar a TransMilenio decisión manera urgente.

“Blindar @TransMilenio de bloqueos es defender los derechos fundamentales. Bloquear Transmilenio impide que la gente llegue a las clases, a la cita médica, al trabajo… Acciones que concretan derechos fundamentales. Que algunos pocos, busquen defender sus ideas políticas violando derechos fundamentales no es admisible en nuestra democracia. No más bloqueos a @TransMilenio! El derecho a la protesta no puede seguir anulando los derechos de los usuarios del sistema”, dijo Quintero.

Por su parte, la concejal Heidy Sánchez cuestionó los cambios que la Administración Distrital está impulsando.

“La Alcaldía de Bogotá confirma que planea modificar el Decreto 053 de 2023, es decir, el protocolo para la protección de los derechos de reunión, manifestación pública y la protesta social. @CarlosFGalan y su administración han sido muy claros: quieren que el Transmilenio sea intocable y que, cuando alguien ose bloquearlo, se anulen sus derechos y se active inmediatamente la represión violenta por parte de la Policía. En vez de entender por qué la gente protesta más, en vez de robustecer los canales de diálogo, para que los gestores ayuden a generar puentes con las autoridades competentes y no se limiten a pedirle a los manifestantes que se retiren de la vía, lo que hace esta administración es agudizar la represión”, concluyó.

Por ahora, la última palabra sobre las posibles modificaciones al Decreto 053 de 2023 la tendrá el Congreso de la República, ya que es una normativa que fue impulsada por el gobierno del expresidente, Iván Duque tras el estallido social.