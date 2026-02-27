Exsuperintendente Luis Carlos Leal defiende traslado masivo de usuarios a otras EPS

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exsuperintendente de Salud y hoy candidato al Congreso, Luis Carlos Leal , aseguró que la Nueva EPS sí podría asumir tres millones de nuevos usuarios, siempre y cuando se garantice una inyección financiera y una reorganización contractual profunda.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Leal afirmó que la entidad “tiene una capacidad instalada y un despliegue muy importante en todo el país”, lo que facilitaría la reconfiguración de contratos con hospitales y clínicas.

Sin embargo, advirtió que es indispensable ponerse al día con los pagos atrasados.

“Con que este trámite se dé y se inyecten los recursos que el Gobierno prometió, la Nueva EPS debería tener esa capacidad”, señaló, al destacar que la entidad tiene presencia en todos los municipios y que el objetivo del decreto es hacer más costo-efectiva la prestación del servicio.

No obstante, el exsuperintendete reconoció que la situación financiera es compleja. Recordó que durante su paso por la Superintendencia se evidenciaron irregularidades que hoy investiga la Fiscalía General de la Nación, incluyendo presunta desviación de recursos y ocultamiento de cifras entre 2019 y 2023.

“Durante muchos años no se montaron los sistemas de información que hubiesen permitido auditar esas facturas. La Nueva EPS pagó y no sabía qué pagó”, afirmó.

Sobre el incremento de quejas reportado por la Defensoría del Pueblo, que advierte aumentos significativos en reclamaciones contra la entidad, Leal sostuvo que los problemas no son exclusivos de la EPS, sino que involucran a otros actores del sistema, incluidos gestores farmacéuticos.

Como ejemplo, mencionó el caso de Audifarma, bajo investigación por el presunto manejo irregular de recursos. Según dijo, en algunos casos los medicamentos estaban pagos y disponibles, pero existían fallas administrativas que generaban barreras para los pacientes.

“Si yo quiero que un hipertenso no se me complique, le entrego el medicamento tan pronto sale de su control, no lo lleno de trabas”, afirmó.