El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nueva EPS atiende muy mal a 11 millones de usuarios afiliados, es una decisión imprudente: ACEMI

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, cuestionó la posibilidad de que la Nueva EPS asuma 3 millones de nuevos usuarios con el nuevo decreto del gobierno y anunció acciones legales si el Gobierno insiste en modificar el modelo por decreto.

Sobre la capacidad operativa de la entidad, Vesga fue enfática en asegurar que hoy en día a los usuarios se les está atendiendo de forma deficiente, recordano casos como el de Kevin o Doña Cecilia.

“Estamos atendiendo muy mal a 11 millones que tiene afiliados en la actualidad, a una entidad de la que no conocemos la realidad de su situación financiera”.

Más información Más de 3 millones de usuarios serán traslados a EPS con más cobertura como Nueva Eps y Mutual Ser

En ese sentido dice Vesga que incrementar la población de esta IPS en más del treinta por ciento parece una decisión imprudente, inoportuna, y que solamente va a profundizar más la crisis de una entidad que está al borde del colapso.

Sobre la vía jurídica utilizada por el Ejecutivo, recordó que el Consejo de Estado ya había suspendió provisionalmente el Decreto 858 el año pasado, que tambien hacía cambios estructurales al sistema de Salud.

“En esa oportunidad el Consejo de Estado dijo: ‘esto tiene reserva de ley, debe tramitarse a través de una ley de la República. Ante la reproducción de una norma suspendida intentaremos una nulidad nuevamente ante el Consejo de Estado”, indicó la presidente de ACEMI.

En cuanto a la intención del Gobierno de convertir a la Nueva EPS en un operador estatal, Vesga aseguró que la estrategia no ha sido clara.

“Parecería que no ha sido nunca clara la estrategia del Gobierno con las EPS”, dijo, y añadió que las intervenidas han perdido patrimonio y aumentado las quejas.