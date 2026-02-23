Tenemos 15 billones sin analizar y las auditorias fracasaron: Superintendente de Nueva EPS

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tenemos 15 billones sin auditar y las auditorias fracasaron: Superintendente de Nueva EPS

La superintendente nacional de salud ad hoc para la Nueva EPS, Luz María Múnera, reveló en Caracol Radio que la entidad intervenida enfrenta una grave crisis financiera y de control interno, con 15 billones de pesos sin auditar y auditorías forenses que no han dado resultados.

En entrevista con 6AM W, la funcionaria fue contundente al describir la situación actual de la EPS más grande del país.

“La crisis de la Nueva EPS no es nueva. Tenemos problemas financieros graves y problemas de auditoría interna graves que estamos trabajando por solucionar, pero no estamos bien”.

15 billones sin auditar

Múnera explicó que el actual gerente interventor, quien asumió a mediados de noviembre, encontró un panorama crítico en materia contable.

“El nuevo gerente interventor dice que tenemos 15 billones de pesos sin auditar. Esa es una realidad”, indicó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Según detalló Múnera, aunque en los últimos meses se han revisado cerca de tres billones de pesos, no existen aún cifras consolidadas ni certeza plena sobre esos procesos. Además, confirmó que las auditorías contratadas previamente no arrojaron resultados concluyentes.

Sobre este panorama, la superintendente anunció la contratación de una nueva firma internacional.

“La recomendación que nosotros tenemos es que hay que hacer una auditoría forense con una empresa internacional que nos dé tranquilidad a todos”, indicó la superintendente ad hoc.

Deudas y red pública

La superintendente reconoció que la entidad atraviesa dificultades financieras profundas, aunque aseguró que se han incrementado los pagos a hospitales públicos.

“Hoy tenemos enormes problemas con el problema de la deuda. En estos dos meses, enero y febrero, a la red pública hemos pagado más de tres billones de pesos.Lo que venía haciendo la red era pagarle mucho más a la red privada que a la red pública”, dijo la funcionaria.

Crisis en medicamentos

Uno de los puntos más sensibles es la entrega incompleta de medicamentos a los afiliados, de hecho en las últimas semanas el caso de varios pacientes de alto costo estalló las redes sociales. Sobre este particular, la superintendente Múnera señaló que el incumplimiento contractual viene desde hace más de un año.

“Quienes tienen contratos para el tema de medicamentos llevan más de un año sin cumplir con el cien por ciento de la entrega. Es muy raro el caso de la persona que sale con el cien por ciento de sus medicamentos”, indicó en 6AM W.

Como parte de las medidas adoptadas, el Gobierno avanza en un esquema de compra colectiva de medicamentos.

“En el primer periodo de negociación nos hemos ahorrado 214 mil millones de pesos. La estrategia incluye medicamentos de alto costo, dispositivos médicos y productos de alto volumen, con contratos en trámite y otros ya firmados”, puntualizó en Caracol Radio.