27 feb 2026 Actualizado 14:35

Debe haber un equilibrio en el pago a la red pública y privada: ACHC sobre pagos de Nueva EPS

En 6AM W estuvo Juan Carlos Giraldo , director de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, quien afirmó que los pagos deben hacerse con equilibrio, ya que el 91% de las IPS son privadas y el 9% son instituciones públicas.

Debe haber un equilibrio en el pago a la red pública y privada :ACHC sobre pagos de Nueva EPS

Debe haber un equilibrio en el pago a la red pública y privada :ACHC sobre pagos de Nueva EPS

Cualquier tiempo pasado fue anterior

