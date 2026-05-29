León XIV es el primer papa en viajar a España tras 15 años: Así será la visita según su organizador
Yago de La Cierva estuvo hablando en 6AM W de Caracol Radio sobre la histórica visita y todo lo que implica en materia logística.
León XIV es el primer papa en viajar a España tras 15 años: Así será la visita según su organizador
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David Otero
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