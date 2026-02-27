Hable con elPrograma

Petro convoca reunión con banca privada por polémica en traslado de pensiones: Estos serán los temas

El presidente busca resolver las incógnitas sobre el proyecto que trasladaría 25 billones a Colpensiones.

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Ante la polémica que ha generado la propuesta del Gobierno sobre los fondos de pensiones, el presidente Gustavo Petro tendrá una reunión con la banca privada del país.

La polémica gira por el borrador de decreto que ordena el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, por parte de los afiliados a quienes les faltan menos de diez años para cumplir la edad de pensión.

¿Cuáles serán los temas de la reunión?

En el encuentro, pondrá sobre la mesa los plazos y las formas de la transferencia de recursos de los fondos privados a Colpensiones, así como el papel que juega el sistema financiero en la emergencia económica.

También, tocarán el tema de los nuevos tributos al sistema financiero, a las empresas de generación hídrica, a las cuales el presidente considera como responsablesdel desastre y de la extracción de hidrocarburos. Por lo cual, asegura que no deben quedar exceptas de cobros.

“Estamos ante una zona de tierras fértiles, de personas profundamente trabajadoras en el campo y la ciudad y junto al mar que permiten una oportunidad enorme, a pesar de la crisis actual, de superación y de mayores posibilidades de vida y progreso en el que un sistema bancario puede apoyar y ganar con el conjunto de la población”, dijo.

